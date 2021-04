Slavné zvířecí útěky: Lachtan skončil v Německu, opice na věži

Příští rok to budou už dvě desítky let, kdy ze zoo v Praze unikl lachtan Gaston. Smutný příběh nejslavnějšího českého úniku ze zoologické zahrady tehdy sledovali v médiích, ale i podél řek Vltava a Labe, po kterých zvířecí rekordman doplul až do Německa, lidé po celé republice. Gaston zdolal neuvěřitelných více než 300 kilometrů. Příběhů zvířecích „útěkářů“ ale existuje vícero.

Lachtan Gaston v pražské zoo | Foto: se svolením Zoo Praha