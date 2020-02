Vyšší tresty pro tyrany zvířat? Babiš slíbil, že novelu zákona podpoří

U násilí na zvířatech většinou nezůstane, varují psychiatři. Pachatelé časem vztáhnou ruku i na člověka. Senátoři proto vrátili do hry novelu trestního zákoníku, podle níž by se mohly tyranům udělovat vyšší tresty. Příští týden mají o normě hlasovat poslanci. Podporu tentokrát přislíbil i premiér Andrej Babiš. Současně doplnil, že bude totéž chtít i od "svých poslanců". Uvedl to poté, co převzal od neziskové organizace Hlas zvířat předběžné výsledky petice, ve které poslance o zpřísnění trestů žádají desetiticíce lidí.

Data - týrání zvířat | Video: Redakce