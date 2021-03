Proč chránit mazlíčka proti klíšťatům?

I u zvířat přenáší klíšťata celou řadu velmi nebezpečných chorob jak pro psy, tak pro kočky. Léčba bývá složitá a náročná a v některých případech může onemocnění skončit až smrtí zvířete. Například u zánětu mozku způsobeného klíštětem se udává až 90procentní úmrtnost. Proto je rozhodně doporučeno své miláčky proti klíšťatům chránit.

Kdy je dobré začít s ochranou?

Řídíme se dle sezony výskytu parazita. Při ochraně proti klíšťatům je vhodné začít dle počasí v jarních měsících a pokračovat s ní do podzimu. V případě blech je někdy nutná celoroční ochrana. Závisí na typu prostředí, kde náš miláček žije, a zda má možnost se s blechami celoročně potkat.

Jak fungují pipety?

Několik dnů před a po aplikaci pipety bychom neměli svého mazlíčka koupat, jinak snížíme účinek přípravku. Pipeta se aplikuje na místo k srsti, které je pro zvíře nepřístupné, obvykle mezi lopatky. Po podání je třeba umýt si ruce a do zaschnutí zvíře nehladit.

Na co si dát pozor u antiparazitárních obojků?

Je nutné, aby zvíře mělo obojek nasazeno neustále. Velmi dobře funguje proti blechám i klíšťatům, a navíc má i repelentní účinek. Nicméně je nutné myslet na to, že v tom případě by zvířata neměla spát v posteli se svými majiteli, natož s dětmi. Navíc některé obojky obsahují vysoce toxickou látku pro kočky, proto pes s tímto typem obojku by neměl přijít do kontaktu s kočkami.

Antiparazitika

Perorální tablety proti blechám a klíšťatům ochrání po dobu dvou měsíců.



Spot-on pipety chrání obvykle 1 měsíc, ale často působí i proti vnitřním parazitům.



Antiparazitní obojky proti parazitům chrání 6-8 měsíců, přičemž ochrana nastupuje obvykle po dvou týdnech od nasazení obojku.



Šampony a spreje jsou rovněž oblíbené a aplikace rychlá, účinek však krátkodobý. Působí proti blechám, klíšťatům, komárům a vším.