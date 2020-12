Sháním štěně. Prosím, nabídněte – s takovými příspěvky se lze setkat čím dál častěji v nejrůznějších skupinách pro pejskaře na sociálních sítích. A jakmile se naopak objeví příspěvek s nabídkou štěňat, okamžitě se na inzerenta sesypou desítky, někdy i stovky zájemců. Chovatelé ale z vysokého zájmu o svá štěňata nemají radost, naopak musí více než kdy jindy zvažovat, do jakých rukou potomky svého zvířecího parťáka nakonec svěří.

Parťák jen dočasně

Touto dobou je velmi pravděpodobné, že někteří ze zájemců jednají zkratkovitě a dostatečně nezvážili své možnosti. V nelehké době plné nejrůznějších omezení kvůli šířícímu se novému typu koronaviru řada lidí přišla dočasně o práci a hledá zpestření svého volného času. Zvířecí mazlíček je v tomto ohledu ideálním společníkem, se kterým se mohou vydat na procházku, a mít tak důvod opustit pohodlí domova, ve kterém jinak nyní tráví přespříliš času. Problém ale nastane tehdy, až se vše skutečně vrátí do starých kolejí, a nový majitel zjistí, že na psa nemá tolik času, kolik si myslel. A toho si jsou chovatelé vědomi, a nejen ti čeští.

„Máme obavy, že někteří kupci plně nezváží, anebo možná ani nevědí, jaký dlouhodobý závazek s sebou nese pořízení psa,“ uvedl pro ČTK Dan O'Neill, předseda britské Brachycefalické pracovní skupiny, kterou tvoří odborníci z řad veterinářů, záchranných skupin, vědců i chovatelů.

Právě o brachycefalická neboli krátkolebá plemena psů, jako jsou třeba francouzští buldočci, je aktuálně ve Velké Británii největší zájem. V České republice patří mezi dlouhodobě nejoblíbenější plemena německý ovčák, jezevčík, labradorský retrívr a dále také čivava, stafordšírský bulteriér, border kolie nebo jorkšír.

Chovatelé především těchto plemen, kterým nyní nepřestávají vyzvánět telefony, tak mají před sebou nelehká rozhodnutí při výběru budoucích majitelů štěňat. Pro své psy totiž přirozeně chtějí jen to nejlepší. Podle jejich odhadů nyní poptávka převyšuje nabídku přibližně trojnásobně. Někteří lidé čekají na nového člena rodiny i více než rok.

K pořízení psa se však rozhodují i nezodpovědní zájemci, kterým současná situace nahrává v tom, že se štěnětem v prvních týdnech mohou být doma, což je velmi vhodné, ne-li přímo nutností. A tak je úkolem chovatelů, ale i útulků rozpoznat, zda pořízení zvířete zájemce skutečně dobře promyslel.

Poptávku po štěňatech ale umocňuje další fakt, a to blížící se Vánoce, kdy někteří lidé chtějí mazlíčka jako dárek pod stromeček. S takovým odůvodněním, proč si osvojit zvíře, by v útulcích nebo u chovatelů nepochodili.

Zvíře není hračka

„Zvíře je živý tvor, ne hračka! To si musí každý uvědomit. Každé zvíře má své nároky, potřeby, a pokud je člověk není schopný plnit, žádné zvíře mu do ruky nepatří. Není to chvilková záležitost, ale závazek na několik let,“ řekla vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková

Pokud ale mazlíček pochází od pochybného množitele, který jeho další osud neřeší, pak se snadno může stát, že skončí vyhozený na ulici. Dobrý chovatel nebo azyl každého zájemce dostatečně prověří, což má za cíl odradit potenciální nezodpovědné budoucí majitele.

S návaly psích nalezenců přesto bojují po Vánocích útulky každý rok. A po letošním vánočním období, plném koronavirových opatření, se situace může ještě zhoršit. Poptávka po psech bez průkazu původu totiž stále je a množitelé, kterým záleží jen na výdělku, toho využívají. U psa, kterého nabízejí jako dané plemeno, přitom není možné prokázat původ ani genetické dispozice k různým nemocem, přesto za štěňata inkasují poměrně vysoké částky. Často štěně nepředávají ani vakcinované, ani očipované, na rozdíl od chovatelů a útulků.

Letos počátkem roku skončilo v děčínském útulku například štěně křížence, které se pravděpodobně stalo nevhodným dárkem. Zhruba tříměsíční fenku nálezce objevil v tašce pověšené na popelnici.

Jiné štěňátko našli po Vánocích strážníci v Mostě. Toulalo se v nechvalně proslulém Chanově. Podle zkušeností vedoucího Městského útulku Most–Rudolice Antonína Šlégra se s odloženými štěňaty ve větším množství začnou setkávat spíše na přelomu února a března. „Není to hned, ale až ta láska vyprchá,“ doplnil Šlégr.

Co je třeba si uvědomit před pořízením psa

Zvíře je závazek na několik let

Pes se může dožít 10, 15, ale někdy ještě více let. Bude po celou dobu ve vašich možnostech o něj pečovat?

Máte dostatek trpělivosti vychovat štěně?

Zpočátku neví, že se nesmí vyprázdnit, kde se mu zlíbí, a že se boty nebo nábytek nekoušou. Někteří psi ničí věci i v dospělosti.

Má se o psa kdo postarat, když onemocníte?

Bohužel, i to se může stát. Je třeba mít jistotu, že jsou vaši blízcí ochotni si v případě mimořádné situace psa vzít dočasně do péče.

Není péče o psa nad vaše finanční možnosti?

Krmivo a veterinární zákroky často značně převýší pořizovací cenu psa. Akutní operace může vyjít i na desítky tisíc korun.

Budete stačit psímu temperamentu?

Někteří psi potřebují opravdu hodně pohybu. A to ačkoli si třeba vyberete plemeno, které má být spíše klidnější. Každý pes je osobnost a každý má jiné potřeby

Dokážete psovi přizpůsobit své tempo?

Psi stárnou rychleji než lidé. Pokud si psa pořizujete jako společníka na sport, budete ochotni se mu přizpůsobit, až ho později budou zlobit bolavé klouby a nebude mít už zájem s vámi trávit celý den na cestách?