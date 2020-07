Spoj přestal jezdit, stejně tak linkový autobus, který rovněž využívali. Musí tak jezdit o hodinu až dvě později nebo si místo MHD zaplatit taxi.

„ Je to pro nás velký problém. Končíme v půl třetí a autobus nebo vlak nám jede domů z druhého konce města. Některým jede před třetí hodinou, někomu ve tři, a to nemáme šanci pěšky stihnout. Když o prázdninách nejezdila doprava, tak jsme jezdili linkovým autobusem, ale ten už taky nejezdí. Takže bychom museli jezdit buď taxíkem nebo domů až pětkou autobusem,“ postěžovala si Radka Malá, která dojíždí ze Švihova.

LINKOVÉ SPOJE

Podle vedoucího hospodářského odboru Městského úřadu v Klatovech Františka Kocfeldy jde o období prázdnin, kdy spoj MHD č. 26 na lince č. 4 dlouhodobě nejezdí. „Lidé v Lubech, například z Drůbežářských závodů, využívali spoj č. 10 linky Klatovy-Běšiny-Čachrov, Javorná-Železná Ruda. Plzeňský kraj ale tento spoj přes prázdniny zrušil. Cestující mohou ale využít spoj č. 13 na lince Sušice-Petrovice u Sušice-Velhartice-Běšiny-Klatovy. Tento spoj jede například z autobusové zastávky U Drůbežářských závodů ve 14.50 hodin,“ sdělil Kocfelda.

SITUACI ŘEŠÍ

Mnohým zaměstnancům je to však k ničemu, protože nemůžou stihnout spoj ve 14.55 z druhé strany města či v 15 hodin. Apelovali jsme tak na vedoucího, zda není možné obnovit spoj MHD i přes prázdniny, když nejezdí linkový autobus, na který dříve spoléhali, a svitla naděje. „Obrátili jsme se na dopravce MHD, zda by jej zakomponoval do jízdních řádů. Jsou s tím ale nějaké problémy, které se pokusíme operativně vyřešit,“ uvedl vedoucí.

Zhruba dvěma desítkám cestujícím by se tak velmi ulevilo. Jde přece jen o spoj, jenž využívají zaměstnanci podniků, kteří nemají v létě dva měsíce prázdnin. Po zrušení jim spoj chybí.