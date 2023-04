Zrušena má být pošta na jednom z největších sídlišť ve městě – v Podhůrčí. I když tam většinou nejsou žádné návaly, když tam přijdete, tak je pro tamní obyvatele nepostradatelná, a to i díky tomu, že je bezbariérová. „Chodím tam každý měsíc vybrat důchod a nejsem jediná. Nemám žádný účet, protože na to už jsem stará, abych tohle obsluhovala. Neumím si představit, že budu chodit až na hlavní poštu a tam stát fronty. Stejně tak když chodím posílat balíčky. Naše sídliště je plné starších lidí, kteří chodí sem na poštu. Nečeká se tady tak dlouho a máme ji blízko,“ uvedla Růžena Babková.

Není jediná, kdo nesouhlasí s rušením této pobočky. Vybírají si ji lidé právě proto, že tam nemusí čekat jako na hlavní. „Jezdím sem, protože tady většinou přijdu a jdu hned na řadu nebo jsou tady jeden dva lidi přede mnou, ne jako na hlavní. Přece proto tyhle menší pobočky jsou, ne, aby ulevily hlavní poště a lidé mohli i jinam. Přijde mi to jako dost šílené, že tři zruší, to ani nemohou myslet vážně, ne!“ řekl Klatovan Václav Řeřicha.

Skončit má i pošta v ulici Maxima Gorkého, kde jde o podobný případ. Ta je navíc vyhledávaná i vzhledem k lepší možnosti parkování, čehož využívají lidé, kteří tam jezdí s balíky nebo si je tam nechávají posílat. A rovněž k jejímu vchodu nevedou žádné schody.

Třetí pobočka, kterou se Česká pošta rozhodla uzavřít, je v Lubech. Ta rovněž bude mnohým lidem chybět, pokud bude skutečně zrušena.

Jde o velmi razantní omezení služeb v Klatovech, což odsoudil i tamní starosta Rudolf Salvetr, který s tím zásadně nesouhlasí. „Je absurdní a pro mě za město Klatovy nepřijatelné, jakým způsobem bylo rozhodnuto o rušení tří poboček v našem městě. V mnoha případech není tzv. dochozí vzdálenost v rámci integrovaných obcí dodržena. Současné rozhodnutí povede k výraznému zhoršení kvality služeb pro občany,“ řekl starosta, který rovněž poukázal na fakt, že s nimi Česká pošta začala jednat až ve chvíli, kdy byl zveřejněn seznam rušených poboček. „Je nepřípustné, aby se s námi jednalo až v současné době. Za Svaz měst a obcí Plzeňského kraje jsme Českou poštu k jednání vyzývali už před časem a termín máme až 25. dubna. To hovoří za vše,“ dodal Salvetr.

Jako nepředstavitelný krok to vidí i pošťačky. „Vůbec si to neumím představit, až se na jednu poštu nahrnou všichni. I když je tam vyvolávací systém a dá se objednat, tak to příliš lidí nevyužívá a nemyslím si, že by to mělo nějaký lepší efekt. Ty pracovnice se tam zblázní, pokud se opravdu tři pobočky zavřou,“ řekla jedna z nich.