Sportoviště města Sušice nabízejí širokou škálu sportovního vyžití. Navštívit můžete kromě bazénu také k němu náležící fitness a wellness. Do areálu Sportovišť patří také zimní stadion, který je v letních měsících pokrytý umělou plochou vhodnou pro in-line bruslení, a lezecká stěna.

Veliký zájem je opět o pravidelné plavecké a sportovní kurzy, které se rovněž v letošním roce otevírají. Jde o baby plavání, plavání rodičů s dětmi, zdokonalující kurzy pro děti i dospělé, sportovní či taneční akademii. „Lidé už nechtějí sedět doma. Proto jsme pro ně připravili opět pestrou nabídku nejrůznějších kurzů. Zákazníci se nemusí bát, pokud by se situace opět zhoršila a kurzy se nekonaly, o zaplacené peníze nepřijdou. Za kurzy, které se kvůli zavřenému sportovišti neuskutečnily, poskytujeme vždy plné náhrady. Jako náhrady byly letos velmi oblíbené příměstské tábory se sportovní tematikou. Všechny vypsané termíny byly zcela obsazeny, což potěšilo děti, které se o prázdninách mohly společně vydovádět, i instruktory, kteří se jim věnovali. Rád bych jim za jejich nasazení touto cestou ještě jednou moc poděkoval. Všech návštěvníků si velice vážíme a jsme vděčni, že i přes náročnou dobu a restrikce, které přicházejí ze dne na den, mají stále chuť sportovat a jet s námi dál,“ řekl Hamák.

Kapacita bazénu je již měsíc nastavena opět na sto procent. Stále je však nutné dodržovat všechna stávající protiepidemiologická opatření. Každý návštěvník se musí prokázat potvrzením o prodělání Covid-19, ne starší šest měsíců, nebo ukončeným očkováním starším 14 dnů či negativním antigenním testem na Covid-19 (ne starším 72 hodin) nebo PCR testem (ne starším 7 dnů). "Lidé si mohou provést také samotest na recepci bazénu. O vstup do bazénu je i přesto velký zájem a návštěvnost v letních měsících byla i přes omezení velice dobrá," uvedl ředitel Sportovišť města Sušice Lukáš Hamák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.