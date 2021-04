Prodej dvou mladých tygrů. To je jedna z cest, jak by si Zoo Plasy mohla vydělat aspoň nějakou částku na provoz. Vždy soběstačná zoo bojuje kvůli dlouhodobému nucenému uzavření doslova o přežití. Zoo v Plzni je na tom lépe, ale také uvítá každou pomoc od milovníků zvířat.

Zoologická zahrada Plasy. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Pomoc od kraje? Stačila na týden

„Chceme prodat pár mladých tygrů, které nepotřebujeme a kteří se nám narodili před dvěma lety. Ještě nedávno byl o tato zvířata velký zájem. Ale poté, co se zrušily drezury šelem v cirkusech a zpřísnily, až skoro zakázaly soukromé chovy, tak najednou jsou tu stovky tygrů a lvů a nikdo neví, co s nimi. Dřív bychom si prodejem přivydělali, šelmy by měly cenu stovek tisíc korun, ale teď tygra ani neprodáte. Když budete mít štěstí, dáte ho někomu zdarma a přidáte padesát tisíc korun, aby si ho vzal, posteskl si majitel plaské zoo Petr Neuman. Každý koruna by se přitom hodila. Zoo dostala sice dotaci 150 tisíc korun od Plzeňského kraje, ale tato suma pokryje jen týdenní provoz. „Věříme proto, že pomoc státu zoologickým zahradám, schválená minulý týden, se bude týkat i nás,“ řekl Deníku Neuman. Z celé situace je deprimovaný. „Úplně se mi příčí veřejně říkat, jak na tom jsme. Vždy jsme se o sebe dovedli postarat a tato situace, co je, není naší vinou. Není to o tom, že bychom to neuměli, ale o tom, že už jsme rok zavření,“ posteskl si. Mrzí ho i to, že někteří lidé na něj i jeho kolegy na sociálních sítích velmi nevybíravě útočí, ač za situaci nemohou.