"Policisté v Klatovech přijali oznámení o vniknutí do sklepní kóje, a to v době od 23. do 25. května, kdy neznámý pachatel v domě v ulici Pod Hůrkou vnikl do uzamčené sklepní kóje a odcizil pneumatické kladivo, dvě plastové přepravky s třiceti prázdnými lahvemi od piva a deset lahví s pivem. Poškozeným vznikla škoda za téměř 1 500 Kč," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.