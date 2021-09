"Ve čtvrtek v době od 16.50 do 21.45 hodin vnikl neznámý pachatel na oplocený pozemek v blízkosti vysílače u obce na Švihovsku a do objektu s technologií. Odcizil plastový stolek a ze sloupu 152 metrů měděného kabelu, kdy poškodil zařízení, ale k omezení funkčnosti vysílače nedošlo," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.