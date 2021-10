„V úterý 28. září v době od 6.45 do 7.20 hodin vnikl neznámý pachatel po vypáčení dveří do pokoje, čímž způsobil škodu za 8 500 Kč. Pachatel uvnitř pokoje odcizil finanční hotovost, tablet, tři mobilní telefony a dva plynové zapalovače. Odcizením věcí vznikla škoda přesahující jednadvacet tisíc korun,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Krádež za desítky tisíc korun vyšetřují nyní policisté v Klatovech, kde se zloděj vloupal do uzamčeného pokoje tamní ubytovny. Nenechavec šel především po elektronice a penězích.

