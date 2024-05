V Klatovech se slavilo zlato! Český hokejový tým si podmanil fanoušky i kritiky a dosáhl na zasloužené prvenství. Místní spolek Klátím sport zorganizoval nezapomenutelnou podívanou, která spojila celé město v jedno velké fanouškovské jádro.

V rozbouřený kotel se proměnilo prostranství u restaurace a penzionu Klatovský dvůr v Klatovech, kde se sešly stovky lidí, aby fandili nyní už zlatým českým hokejistům ve finále proti Švýcarsku. A hecovali je dostatečně, v čele měli mladé klatovské hokejisty, kteří si donesli i buben. Radost z vítězství pak rozhodně neskrývali.

Nedělní večer snad nebyl nikdo, kdo by nesledoval finále mistrovství světa, kdy Češi bojovali o zlato a své domácí fanoušky nezklamali a vybojovali ho. I když se začátkem mistrovství mnozí sestavě nevěřili, bylo vidět, že karta byla správná. A vyšly tak tipy některých klatovských odchovanců hokeje, které dávali při první zápasu s Finskem. „Já doufám, že to dopadne dobře. Celá republika na to čeká, je to velký boom, takže očekávám, že padne medaile. Sestava mohla být asi trochu lepší, představoval bych si tam pár jiných jmen, jako například Filip Chlapík ze Sparty, ale snad to bude dobré,“ řekl Radek Mužík.

„Já věřím, že mistrovství dopadne dobře. Po dlouhé době se koná v Česku, věřím, že tým je poskládaný tak dobře, že to bude úspěch. Nyní je v republice deset milionů trenérů, ale trenéři si sestavu nějak poskládali, měli pro to důvod a mně se líbí,“ zhodnotil Lukáš Kaňák.

A sestava se nakonec líbila všem, po zápase se Švédy, kdy padal do branky jedem gól za druhým už nikdo nepochyboval, že budou čeští hokejisté zlatí. A vidět to bylo i v Klatovech, kde stovky lidí fandily a když padl první gól, tak byl řev slyšet jistě po celém městě, tekly slzy dojetí a radosti. „Je to neskutečná radost, jsem pyšný na ty kluky, že to dokázali, jsou to borci, zlato si právem zaslouží,“ okomentoval Radek Mašek.

Klatovy tak naplno prožívaly vítězství hokejistů a díky patří spolku Klátím sport, který umožnil hromadnou vřavu, která měla neskutečnou atmosféru. Společně si všichni zazpívali i hymnu, dojemné bylo i zpívání malých hokejistů.

Pak už nastala pořádná zlatá oslava.