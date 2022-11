Marek Ztracený se svou partnerkou Marcelou na vyhlášení Českého slavíka.Zdroj: Deník/Daniela LoudováJako první převzal Marek Ztracený cenu za nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls za písničku Originál. „Dostávám tuhle cenu potřetí, je to takový můj hattrick. Mám z toho radost. Moc děkuji za hlasy, rád pro vás skládám a už se těším, až tuto písničku opět zazpívám živě,“ řekl Ztracený po převzetí ceny.

Svým fanouškům poděkoval také za to, že díky nim získal zlatého Slavíka, kterého věnoval prababičce své partnerky Marcely, která v tento den slavila krásných 109 let. „Tenhle večer se stává dalším dílem v mém neuvěřitelném příběhu, který začíná mít až hollywoodské rozměry. Poděkování si zaslouží nejvíce moji fanoušci, se kterými jsme se několikrát viděli na koncertech, doufám, že si to brzo zopakujeme,“ sdělil Ztracený, který nezapomněl poděkovat svému synovi i partnerce.

V loňském roce Ztracený získal zlatého Slavíka a stal se i absolutním slavíkem. Zároveň převzal rovněž i cenu za nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls – Moje milá. Nebyl v anketě nováčkem, jelikož v roce 2008 převzal cenu za skokana roku. Od té doby udělal obrovský kus práce. Složil mnoho písniček, natočil poutavé videoklipy, vyprodal několikrát pražskou O2 arénu a další velké haly v republice. Letos k tomu přidal obrovský úspěch, kdy třikrát vyprodal Eden, kde chystá pro své fanoušky koncerty v červnu 2023. Poté, jak již avizoval, by si chtěl dál delší koncertní pauzu.

Vyprodané koncerty jsou důkazem, že má spousty fanoušků, které si získává svou lidskostí, humorem, osobností, kterou v sobě má, pokorou a vztahem ke své rodině, kdy všechen volný čas tráví se svým synem Markem a snoubenkou Marcelou, kterou žádal o ruku před svými fanoušky právě před vyprodanou O2 arénou.

Kromě toho všeho také skládá písničky pro ostatní známé zpěváky.