Zlatý kůň, bizon, muflon… To nejsou zvířata ze zoo, ale část nabídky piv na pivních slavnostech, které se konají ve Strážově na Klatovsku. Ochutnat můžete bezmála dvě desítky zlatavých moků. Ať si dáte desítku nebo třeba třináctku, cena za půllitr je jednotná – 55 korun.

Již dvanáctý ročník začal v pátek, kdy si příchozí kromě jídla a pití mohli užít i divadelní představení Rozmarné cesty osudu v podání ochotnického spolku Kord v srdci. V sobotu 29. června, kdy se očekává výrazně vyšší účast, startují slavnosti přesně v poledne a těšit se můžete i na hudební vystoupení.

Pivní slavnosti ve Strážově | Video: Deník/Milan Kilián

„Máme bohatý kulturní program, kdy hlavní kapela je Abraxas. Moderátorem je Petr Korál,“ informoval za organizátory Lukáš Beneš s tím, že akce potrvá až do půlnoci. Kromě Abraxasu, jenž by měl zahrát ve 21.30 hodin, vystoupí Diamant, The Sclerotic, Fiasko, Zvýšený riziko, Chai a Harlet. Vstup je zdarma.