Kostel se slavnostně otevíral v neděli bohoslužbou konanou po třech letech a osmašedesátiletý Bohumil Herkner, kterému ale v Janovicích nikdo neřekne jinak než Bohoušek, prožil ve Starém Plzenci ve svém domku na náměstí spokojený život. Pocházel z milující rodiny, vynikal zručností a svědomitostí. Smrt rodičů nesl velmi těžce. Zůstal, pro něj ve složitém světě, sám, a po několika letech se dostal i do finančních problémů, když lidé v jeho okolí zneužili jeho dobrosrdečnosti.

Tehdy mu nabídla pomoc Římskokatolická farnost. Když se přidaly i zdravotní problémy, pomohla mu pastorační asistentka najít zázemí pro klidný život v janovickém domově pro seniory. „Člověk, který před několika lety seděl v křesle a neviděl před sebou nic než beznaděj, je nyní šťastný. To štěstí je úsměv, láska a dobré slovo těch, kteří ho obklopují v domově a těch, kteří ho mají rádi z Plzence,“ uvedla pastorační asistentka Římskokatolické farnosti ve Starém Plzenci Marie Laiblová.

Když muž do domova přišel, měl strach z lidí a byl vystresovaný. Zapojil se ale do dění v domově. Vyléčilo se i jeho kožní onemocnění. „Časem se uklidnil a spřátelil se se svým spolubydlícím. Je to hodný a pokorný pán, rád pomáhá ostatním klientům a fotografuje, kolegyně mu pak ukládají foto do počítače. K čemukoliv se přichomýtne, rád pomůže a rád se s kdekým pustí do řeči. Stará se o květiny, zeleninu, pomáhá obyvatelům domova s přesunem na aktivity nebo na oběd a mnohým dalším,“ vykreslila seniora Kateřina Jiříková z Domova Clementas.

Právě ji a také její kolegyni Hanu Jandíkovou Ortinskou oslovila radost, která z něj v posledních měsících vyzařovala, a tak se ho zeptaly: „Bohoušku, řekněte, co by vám udělalo opravdu radost, řekněte, co byste si přál od Ježíška?" Nikoho nepřekvapilo, že jeho přání směřovalo do jeho milovaného Plzence. A právě tam ho janovické zaměstnankyně odvezly, aby se mohl pomodlit a vidět znovu kostel.