Jednou z nešťastných podnikatelek je Sylva Radová, která má v ulici obchod se zdravou výživou. „Klesají nám tržby od prvního dne, kdy se ulice uzavřela. Jindy tady lidé projížděli, zaparkovali a přišli si nakoupit. Teď sem jen tak nezajdou. Je to velká rána, bojím se, že obchod neudržíme, pokud to tak bude pokračovat. Navíc je ta uzavírka hodně dlouhá. Je to o to smutnější, když vidíte, jak se tady dělá. Je tady pár lidí, a ještě pracují jen někdy,“ řekla Deníku Radová.

Stejně je na tom i pekařství Karla Rendla, které sídlí nedaleko. Lidé tam rovněž zastavovali při projíždění ulicí nebo nechali vozidlo na vedlejším parkovišti. „Je to hlavní průtah městem a objížďka vůbec nestačí. Je to neskutečná komedie, jsou zde dlouhé kolony ze všech stran. Nám tady udělali objezd, takže se sem může dozadu na parkoviště, ale to je vše,“ uvedl Rendl s tím, že se rovněž potýká s poklesem tržeb. „Nyní máme na tomhle krámu o třicet až čtyřicet procent nižší tržby. Nehledě na to, že v době koronaviru je to další pecka pro nás. Byl bych schopný pochopit, že se to musí udělat, ale osm měsíců je dost dlouhá doba. To je katastrofa.“

Podobné problémy mají i další, kteří v dané ulici podnikají. Podle jejich slov by jim pomohla částečná kompenzace ztrát ze strany města, ta se však zatím nechystá. „Chápu, že uzavření ulice je omezením, ale musí se udělat. Ohledně kompenzací jsem ještě nedostal žádný podnět, ale nedokážu si moc představit, jak bychom to počítali. Pomohli jsme podnikatelům kvůli koronaviru. Ti, kteří jsou v městských prostorách, mají odpuštěný nájem,“ okomentoval situaci starosta Sušice Petr Mottl.

Nestěžují si ale jen živnostníci – zlobí se i řidiči, a to na objízdnou trasu. Z jednosměrky se stala obousměrná komunikace a mnohdy nestačí. Tak to vidí i Marie Bubeníková z Dlouhé Vsi. „Většina lidí nepojede do zahraničí, ale vezme útokem krásy naší republiky. Děsím se tak mumraje, který nastane například v Sušici na objízdné trase. Je to tam úzké, věčně zacpané, a když se máte míjet s kamionem, je to hrůza. Jeden takový ohleduplný se nacpal do zatáčky u Daliborky, natlačil nás i s autem na obrubník u chodníku a odneslo to kolo u auta. Když manžel zastavil s tím, že šoféra kamionu bude zajímat, co způsobil, se smíchem nám ukázal z okénka vztyčený prostředníček. Tak bych se přimlouvala za světelné řízení provozu,“ sdělila svoji zkušenost Bubeníková.