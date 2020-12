Celkem pět osobností obdrželo ve čtvrtek na Krajském úřadě Čestné plakety hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje za rok 2020. Medaile předal oceněným v zastoupení hejtmanky Ilony Mauritzové její náměstek Josef Bernard. Čestná plaketa z ryzího stříbra byla předána oceněným již počtvrté.

Získali medaile za odvážné občanské postoje | Foto: KÚPK

„Postavit se většinovému přesvědčení, vystoupit v době, kdy je prezentování vlastního názoru trestané a bojovat za správnou věc, to je statečnost. Občanská statečnost, která ale až s odstupem času nabývá vyšších hodnot a úcty,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová. „Lidé, kteří v těžkých dobách odmítali hrbit hřbet a postavili se proti vládnoucímu establishmentu za správnou věc, mají můj hluboký obdiv. Vždyť to bylo tak lákavé, nedělat si problémy a mít život daleko jednodušší. V práci jste mohli budovat kariéru, děti mohly studovat a občas jste si vysloužili devizový příslib, například do Jugoslávie. Byli ale tací, kteří tuto konformitu s režimem odmítali a vedli malou soukromou válku za pravdu. Bez nich bychom se návratu svobody v naší zemi nedočkali. Poděkování formou plakety Jana Palacha a uznání jejich statečnosti je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat“, dodal zakladatel tradice udělování plaket za odvážné občanské postoje, náměstek hejtmanky Josef Bernard.