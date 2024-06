Po měsíci se lidé opět sešli u památníku na Zhůří, kde se tentokrát v sobotu slavil Den svobody, který byl spojen s připomínkou 80 let od vylodění 90. pěší divize na pláži Utah v Normandii.

Den svobody na Zhůří. | Video: Daniela Loudová

Město Hartmanice uspořádalo u pomníku na Zhůří třetí setkání od obnovení starého pomníku. „V letošním roce jsme si připravili pro návštěvníky dvě nové pohlednice a myslím si hodně povedený pamětní list s výšivkou znaku 90. pěší divize. Letošní ročník probíhá za skvělého počasí a sešlo se tak spoustu příznivců nejen svobody, demokracie, ale především i návštěvníků Šumavy. Dnešní účast je jistě ovlivněna i vyloděním v Normandii, kde se slaví letos osmdesáté výročí vylodění," uvedl starosta Hartmanic Pavel Valdman.

Zdroj: Daniela Loudová

Oblast Zhůří je hojně navštěvovaná nejen při pietních aktech, které se tam konají. „Pomník na Zhůří pořáf žije, lidé sem chodí celý rok, nejenom v létě, kdy sem jezdí spousta cyklistů, turistů, lidí z okolí, ale i v zimě, když sem jezdí na běžkách. Takže i město Hartmanice se pokouší pořád místo udržovat, aby vesnice, která zde byla, stále v myslích žila a byla připomínána," dodal starosta.

Kromě originálních pamětních pohlednic byla k vidění také zvětšená fotografie znázorňující obec Zhůří, která mnohé zaujala a zajímali se, v jakých místech byla focena. O podrobné informace nejen k tragédii, která se na místě odehrála, se s návštěvníky podělil publicista, badatel a vydavatel Zdeněk Roučka.

V místech památníku byla do 50. let německá obec Zhůří, kde se 5. května 1945 odehrála tragédie, kdy vojáci 90. pěší divize padli do léčky německých důstojnických kadetů, kteří na ně zaútočili z obrněných vozidel M8, které ukořistili jiné jednotce den předem. Na konci války tam tak deset amerických vojáků přišlo o život.

Osudy amerických vojáků si v rámci oslav osvobození připomněli lidé i na Zhůří

Samotná vesnice měla rovněž tragický osud, protože počátkem 50. let se ocitla ve vojenském prostoru Dobrá Voda a byla armádou rozstřílena. Nezůstalo po ní vůbec nic. Připomíná ji ale kaplička, která byla vystavěna na základech kostela. Opodál stojí Kříž smíření.