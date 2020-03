„Všichni nám říkali, že se stihneme v pohodě vrátit, že nám nic nehrozí, ale vše je jinak. Kdyby letecké společnosti nerušily lety, dávno bychom byly doma. Bohužel jsme však uvízly v Istanbulu při letu z Accry do Prahy. Stará se o nás konzul v Istanbulu. Musíme počkat. Prý se nastalá situace řeší. Nikdo zatím neví jak a ani za jak dlouho se dostaneme do České republiky,“ uvedla jedna ze čtveřice žen – dvě jsou z Klatov a dvě z Plzně.

STRACH, ZRUŠENÉ LETY

Ženy přiznávají, že mají strach, že v Istanbulu uvíznou na delší dobu. Doma na ně čekají děti i další členové rodin. Jejich pokusy o návrat už trvají několik dní. „První let byl od KLM zrušen, a to z Accry 17. března, náhradní let byl 20. března opět zrušen, a tak jsme si kupovaly nový let s Turkish airlines. Letadlo mělo zpoždění, a tak při přestupu v Istanbulu do Prahy nám náš let uletěl. Volaly jsme na konzulát. Doporučili nám koupit nový let od Belavia do Prahy přes Bělorusko. Let jsme si koupily. Mělo se letět dnes. Opět zrušeno. Na naše dotazy odpovídala ambasáda v Accře i konzulát v Istanbulu. V této situaci by nám Turkish airlines i Belavia měly dát náhradní let. Bohužel zatím nic,“ uvedla Klatovanka.

V neděli odpoledne jim svitla naděje, že by se konečně mohly dostat domů. Navíc ale ženy zjistily i jednu neskutečnou věc. „Dnes nás Turci nepustili na letiště s tvrzením, že náš let je zrušen. Na internetu jsme však zjistily, že letadlo odletělo. Musely jsme si koupit nové letenky přes Minsk. Zítra ráno s námi pojede na letiště konzul a na vše dohlédne osobně. Věříme, že se vše povede a odletíme,“ přejí si ženy.

Po návratu je sice čeká 14 dní karantény, ale po takovém zážitku budou rády, že se vrátí ke svým rodinám.