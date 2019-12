Pohřební mše svatá bude ve čtvrtek 12. prosince ve 13 hodin v kostele Narození Panny Marie v Loučimi.

Vladislav Sysel se narodil 30. dubna 1922 v Libkově. Po maturitě v roce 1942 navštěvoval kněžský seminář v Dolních Břežanech. V lednu 1943 jej pracovní úřad poslal na nucené práce do Německa. Po roce a půl začal pracovat jako nádeník na nákladovém nádraží Praha-Žižkov. Po skončení 2. sv. války studoval medicínu a od prosince 1945 do června 1949 studoval teologii na Bohoslovecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Pak jej biskup Antonín Eltschkner vysvětil na kněze a v srpnu byl jmenován kaplanem v Kralovicích.

„Působil po boku svého bratrance, faráře Jaroslava Kubovce. Ten však utekl před hrozícím zatčením do západního Německa. Asi po měsíci žádal o zaslání pasu a dalších věcí. Bratranci poslal i nějaké peníze. Převaděčskou skupinu však odhalila Státní bezpečnost a při výsleších padlo i jméno Sysla. V říjnu 1949 jej StB zatkla a po půl roce ve vyšetřovací vazbě ho Státní soud v Praze odsoudil na dvanáct let vězení za zločin velezrady. Deset let strávil ve věznici Mírov. Svobody se dočkal v roce 1960, kdy jej propustili na amnestii. Poté pracoval ve Státním statku v Koutě na Šumavě a v Kdyňských strojírnách, kde zůstal až do důchodu v roce 1983,“ uvedl Ludvík Pouze z chudenického zámku.

Dlouhá léta marně žádal o udělení státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti, dočkal se až v roce 1989, kdy jej církevní tajemník učinil administrátorem farností Dlažov, Bezděkov, Chudenice a Poleň. V letech 1994 až 2002 působil jako okrskový vikář klatovského vikariátu.