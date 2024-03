K dalšímu protestu se rozhodli zemědělci v den před jednáním Evropské rady, jenž připadá na 21. března. Připojili se rovněž i zemědělci z Klatovska, kteří vyjížděli s kolonou z Číhaně na Klatovy.

Protestující zemědělci vyjeli z Číhaně do Klatov. | Video: Deník/Daniela Loudová

Zhruba před měsícem se konala první protestní akce v regionu v letošním roce. Na jejich požadavky ale vláda nepřistoupila, a tak bojují nadále. Přistoupili k dalším protestům. „Vláda nesplnila svoje sliby,“ řekl organizátor protestu za Krajskou agrární komoru Plzeň Jaroslav Šíma. Dodal, že slíbila podporu zemědělců formou slevy na sociálním pojištění, což nesplnila. „Neudržela národní podporu ve výši pěti miliard, je to o dvě miliardy méně, nesplnila slib ohledně nezvyšování daní, například z nemovitostí, a neřeší omezení dovozu základních komodit ze třetích zemí,“ konstatoval.

Na protestní jízdu se tak vydali i zemědělci z Klatovska. Jejich trasou se stal hlavní tah od Číhaně na Klatovy, kde se otočili na kruhovém objezdu u nemocnice a směřovali zpět. Jde tak o kratší cestu než poprvé a byl i menší počet techniky. Ale tentokrát se zapojili i soukromí zemědělci. Všichni bojují za to samé. „Z těch pěti bodů, o které bojujeme, ještě nic kompletně splněno nebylo. Jsou posuny, ale pořád to není ono. Pro nás je nejdůležitější cena komodit, kterou na úrovni České republiky nelze nijak regulovat, je to celoevropský problém. Kdyby se řešil na evropské úrovni, tak by nám to hodně pomohlo. Bojujeme o to, abychom na sebe upozornili, protože současná situace, kde se omezuje výroba, je dlouhodobě neúnosná. Celý svět se snaží navyšovat výrobu a my ji tady až přehnanou byrokracií, přehnanými předpisy omezujeme. Naši zemědělci se tak cítí zahnaní do kouta," uvedl předseda Okresní agrární komory Klatovy Ivica Punčikar.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Jako problém vidí zemědělci také dovozy, které do Evropské unie jdou, a to dovozy převážně pšenice a řepky hlavně z Běloruska a Ruska. „Tohle není obvyklé a pokřivilo to trh s komoditami. Tím pádem jsou ceny komodit tak nízko čili se vytvořil přebytek v celé Evropě," připojil svůj názor místopředseda Zemědělského svazu v Klatovech Josef Jonáš.

Pokud bude potřeba, jsou zemědělci připravení k dalším protestům.