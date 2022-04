Redakce Deníku zjišťovala, jak je to s obrazy prezidenta republiky ve školách v regionu.

Podle zjištění Deníku portrét prezidenta Zemana z mnoha tříd zmizel už v minulosti. Třeba ve třídách rokycanského gymnázia i střední odborné školy obraz prezidenta republiky není už dávno. "Řídíme se tím, co nám umožňuje zákon a zvolili jsme vesměs státní znak," podotkl ředitel Pavel Vlach. A Zeman zmizel také z učeben Střední školy Jeřabinova."Mám ho pouze já v ředitelně a vedle něho je Komenský," řekla představitelka SŠ Irena Vostrá.

Ředitelé škol v kraji ale olomouckou výzvu víceméně neřeší. "Já o tom nic nevím. A i kdybych o tom věděl, tak bych na to stejně nijak nereagoval, protože mi to nepřísluší. Pokud něco udělal, tak to musí řešit jiné orgány," řekl ředitel Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech Václav Vogeltanz.

Požár ubytovny v ulici Na Sklárně, evakuace a tři nadýchaní zplodin