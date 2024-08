Železnorudské slavnosti se konají 2. a 3. srpna, ale kvůli rekonstrukci průtahu se budou konat jinde, jelikož se termín dokončení protáhl. Hotovo mělo být do konce července. „Počítáme se zpožděním několika týdnů, dokončení je naplánováno na konec srpna. Moc nás to mrzí, ale nedá se s tím nic dělat, je to z důvodu špatného počasí, kdy byly prudké deště, země byla promočená. Důvodem byla i zásadní komplikace na vodohospodářské infrastruktuře na křižovatce ulic Belvederská a Sklářská, která byla ve výrazně horším stavu, než se počítalo, navíc ve větší hloubce než bylo dle projektu,“ uvedl starosta města Filip Smola s tím, že musí konání slavností výjimečně přesunout do sportovního areálu „Za tratí" - u fotbalového hřiště. Pouťové atrakce budou na centrálním parkovišti u Café Charlotte, stánkový prodej a veškerý program bude ve sportovním areálu.

Slavnosti budou zahájeny v pátek v 16 hodin. Poté se můžete těšit na Queens of Bohemia, Voxela s cimbálovou muzikou, Cloggers, TH!S a klatovské BT´N´J. V pátek od 15 hodin si také můžete vyzkoušet hod sekerou.

Sobota bude mít program ještě bohatší. Začne již v 11 hodin, kdy zahraje OBŠUKA. Poté přijde na řadu ukázka místních hasičů, které od 13 hodin vystřídá písničkách Petr Lüftner. Dále se návštěvníci mohou těšit na Brass Avenue, Klaunku Pepinu od 15.30 hodin, Electric Therapy, Green Smätroll. V 19 hodin se uskuteční dražba fotbalového dresu, kdy bude výtěžek věnován na charitativní účely. Ve 20.30 hodin rozezpívá návštěvníky skupina Jelen. Po ní vystoupí Blackout paradox a na závěr Zooblasters.

Připraven je i doprovodný program, kdy se od 10 hodin uskuteční soutěž v hodu sekerou, půjde o kvalifikaci na MČR. Možnost bude vyzkoušet si také nehodový simulátor. Od 16 hodin bude odehrán fotbalový zápas domácí proti fotbalovým internacionálům. V 17.30 hodin v železnorudském kostele vystoupí Železnrudský smíšený sbor.