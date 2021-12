"Po zkušenosti z minulého roku už nebyly přípravy tak velké, věděli jsme co a jak udělat. Drželi jsme se protipandemických opatření, která platila už i minulý rok, kdy byla hodně přísná. Akce se konala venku, kde jsme měli připravený i venkovní bar, ale bohužel jsme ho kvůli nařízením vlády minulý týden zrušili. Udělali jsme tak poklidnou akci, kde si děti převzaly balíčky, které jsme pro ně připravili, a i rodiče měli možnost sem přinést své balíčky, které pak anděl dětem předal," uvedla spolumajitelka cukrárny Monika Nechvátalová.

U pohádkové skupinky se nehromadily děti, ale přistupovaly postupně. Nechybělo předčítání hříchů z knihy, odříkání básničky a pokud bylo třeba, tak i postrašení čertem, který nahlížel Mikulášovi přes rameno nebo pobíhal kolem. Některé děti musely slíbit, že se polepší. Pak se i hrdinně s Mikulášem, andělem a čertem vyfotily.

Zájem o Mikulášskou nadílku byl oproti minulému roku o něco nižší. To bohužel sledují majitelé i v rámci návštěvnosti cukrárny. "Zavedená opatření jsou na návštěvnosti hodně znát. Člověk by ani nevěřil, kolik lidí je neočkovaných. Poznáme to nejen během kontrol, kdy musím říci, že sednout si chodí opravdu poctivě ti, kdo mají očkování nebo prodělali covid. Hodně lidí si ale přijde pro něco s sebou a pak to konzumují tady venku. Přicházíme tak o lidi, kteří by si k nám přišli běžně posedět," uvedla Nechvátalová.

Mají ale jedno velké přání. "Pevně věřím a doufám, že nás opět nezavřou na Vánoce a na Silvestra. V Praze si musí uvědomit, že nám tady na horách začíná sezona právě Vánocemi a Silvestrem a z té hlavní sezony pak žijeme mimo sezonu. Měli by tak v Praze myslet i na nás lidi na horách," dodala Nechvátalová.