V šumavském městě Železná Ruda se o víkendu konaly tradiční slavnosti. Kvůli opravě průtahu byly přesunuty do areálu Za tratí. Na návštěvnost to nemělo příliš vliv, koncerty si užívaly davy lidí. Stejně tak doprovodný program.

Železnorudské slavnosti se v posledních letech odehrávaly v centru města včetně programu a stánků, letos to kvůli rekonstrukci průtahu nebylo možné, a tak se slavnosti vrátily na původní místo, do sportovního areálu. A lidem to příliš nevadilo, někteří to naopak kvitovali. „Já jsem rád, že se tady slavnosti konají. Podle mě je to tady lepší, takové uvolněnější než v centru. Myslím, že by město mělo popřemýšlet, aby se tahle část konala vždy tady," řekl jeden z návštěvníků Radek Šilhavý.

Podobný názor měli i další oslovení návštěvníci. Letos se odehrával veškerý program právě v areálu, jen atrakce zůstaly v centru.

Připraven byl bohatý program, kdy nechyběly prodejní stánky, bohaté občerstvení, ale také již tradiční fotbalový zápas místních s českými internacionály. Jejich podepsaný dres se následně dražil na pódiu. Vydražená částka činila 10 000 korun a poputuje nadaci Šance onkoláčkům. Součástí byla také kvalifikace na mistrovství ČR v hodu sekerou, což si mohli vyzkoušet i diváci.

Nedílnou součástí slavností jsou koncerty, kdy se na pódiu vystřídaly kapely Queens of Bohemia, Voxel s cimbálovou muzikou, Cloggers, TH!S s Vojtou Kotkem a první den slavností uzavřeli klatovští BT'N'J. Druhý den se o rozjezd postarala OBŠUKA, kterou vystřídal písničkář Petr Lüftner, Brass Avenue, Electric Therapy, Green Smätroll. Vrcholem soboty byl koncerty skupiny Jelen, která roztančila zaplněný areál. Po nich ohňovou show předvedli Blackout paradox a vše zakončila kapela Zooblasters.

Velký zájem byli i o nehodový simulátor a lezeckou stěnu. Svoji techniku a ukázku zásahu předvedli také místní hasiči.