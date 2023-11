Po nových možnostech bydlení tamní obyvatelé volají již dlouho. Ve městě se sice staví ve velkém, ale jde o developerské projekty s apartmánovým bydlením. Nyní se však město snaží situaci řešit a již příští rok se do toho pustí. Nové městské nájemní byty vzniknou například v areálu bývalé mateřské školy. Zároveň budou vybudovány nájemní zahrádky. Další bytový projekt může po schválené změně Územního plánu vyrůst v lokalitě u Kandaháru, v neposlední řadě pak po naplánované revitalizaci v současném domu služeb Královák. Město chystá rovněž výstavbu služebních bytů a sociálního zázemí v areálu sedačkové lanovky na Hofmankách. „Město se bohužel v minulosti zbavilo prakticky veškerého majetku, především prakticky celého bytového fondu. Tržní ceny bytů a s tím souvisejících nájmů se u nás bohužel stávají pro většinu lidí nedostupné. My ale potřebujeme byty pro lidi, kteří zde pracují třeba i pro město a naše organizace, jako je třeba mateřská a základní škola. Proto děláme maximum pro výstavbu co největšího počtu městských bytů, které budeme moci pronajímat za rozumné nájemné,“ vysvětlil starosta Železné Rudy Filip Smola.