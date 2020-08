Zastupitelstvo města Železná Ruda schválilo přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 1 500 000 Kč na pumptrackovou dráhu.

Vizualizace pumptrackové dráhy v Železné Rudě. | Foto: MěÚ Železná Ruda

Jde o hřiště pro kola, in-line brusle a koloběžky. Vzniknout by mělo u fotbalového hřiště hned za mostem. Mělo by mít rozlohu necelých tisíc metrů čtverečních. Půjde o asfaltovou trať, která bude umožňovat i konání různých závodů až do úrovně mistrovství Evropy.