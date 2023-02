Do Egypta jsem odešla pracovat před zhruba 20 lety jako delegátka cestovní kanceláře. Měla jsem štěstí, že jsem se při své práci v Sharmu ocitla i v delfináriu, kde jsem dostala příležitost začít pracovat jako trenér delfínů. Od toho už byl jen krůček k delfinoterapii.

V čem delfinoterapie spočívá? Jak dlouho se jí zabýváte?

Delfinoterapii se věnuji osm let. A delfíni mne neustále překvapují svým přístupem k lidem. Jsou to velmi společenská zvířata a pokud některý delfín onemocní, ostatní se mu ihned snaží pomoci. Podobně to funguje u lidí. Zjednodušeně lze říci, že delfíni používají ultrazvuk, který vyrovnává energetické hladiny v našem těle a vytváří či opravuje neuronová spojení v našem mozku. A samozřejmě samotný přímý kontakt s delfínem u většiny lidí okamžitě přináší pocit radosti a štěstí, který velmi dlouho přetrvává. Vždyť přání pohladit si delfína má asi každý z nás, a už jen jeho obrázek vyvolává i u malých dětí úsměv na tváři.

Bylo těžké se s delfíny naučit pracovat? Jací jsou?

S delfíny člověk nepracuje, s delfínem si budujete vztah. Musí vám věřit, musíte ho zajímat, musíte ho každý den něčím zaujmout. Jinak k vám po pár dnech ani nepřiplave a bude se věnovat něčemu jinému. Jsou to tvorové, kteří vnímají vaše emoce, chtějí s vámi komunikovat a hlavně si hrát. Delfín se v podstatě v životě věnuje pouze třem věcem - jídlu, zábavě a sexu. Když mu jeho potřeby naplníte, není těžké ho přesvědčit, aby hraní bylo podle vašich představ. Delfíny baví, když se učí něčemu novému a dá se i říct, že mají radost z toho, když se jim podaří pochopit a splnit to, co se je snažíte naučit. Delfíni, kteří se využívají pro terapii, se musí hlavně naučit být trpěliví, snést i velmi hlasité zvuky, jako je třeba křik a pláč, a musí vám věřit, že jim nebude ublíženo.

Delfinoterapii vyhledávají hodně rodiče s postiženými dětmi, jaký je pocit, když vidíte, že jim terapie dělá dobře, že jsou s delfíny spokojené?

To je samozřejmě ten nejkrásnější výsledek. Ale ne vždy je to tak přímočaré. Některé děti se bojí všeho nového a neznámého, takže se musí s delfínem postupně seznamovat. Začínáme tím, že si společně hrajeme, ideální je to s míčem, potom zkoušíme delfína pohladit, dát mu třeba "napít". Delfín ve skutečnosti nepije, tekutiny získává z potravy. Nakonec pozvolna sestupujeme do bazénu. Většina dětí ale brzy zjistí, že přímý kontakt je ten nejlepší zážitek a největší odměnou pro ně potom je, když je delfín povozí. Takže střídáme cvičení a zábavu.

Pro které děti, s jakými diagnózami, je delfinoterapie vhodná?

Delfinoterapie příznivě ovlivňuje všechny děti i dospělé s psychickými a fyzickými problémy. Nejčastější k nám přijíždějí děti s autismem, Downovým syndromem, po dětské mozkové obrně, či s ADHD. Často jde i o děti nebo dospělé zneužívané, s panickou atakou, trpícími různými úzkostmi či agresí a nebo syndromem vyhoření. V neposlední řadě se věnujeme čistě relaxačním terapiím, které klientovi umožní srovnat si své životní hodnoty, ujasnit si své směřování a posílit sebevědomí.

Bohužel ne každý si to asi může dovolit. Pojišťovna na terapii asi nepřispívá?

Ano, je to tak, ale naštěstí u nás máme různé nadace, které se snaží rodičům pomoci a stále je mezi námi hodně lidí, kteří dětem finančně pomáhají. Máme štěstí, že v Egyptě pořád nejsou tak vysoké životní náklady jako třeba v Evropě, takže cena za naši terapii je jedna z nejnižších. A pokud nepřiletíte v hlavní sezóně, dá se hodně ušetřit i na samotné dovolené.

Na závěr už jen pro zajímavost, jak dlouho jste si ze šumavské zimy zvykala na horkou Afriku?

Ještě jsem se nepřizpůsobila. Zimu spolu s celou rodinou milujeme a vždy se snažíme dostat v zimních měsících domů, do České republiky, abychom si užili sníh a mráz. Ale ono to léto v Egyptě není zase tak horké, jak si mnozí představují. Denní teploty ve stínu se málokdy přehoupnou přes 40 stupňů a neustále fouká příjemný vítr. A blízkost Rudého moře také výrazně ovlivňuje místní klima.