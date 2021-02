Vedení kraje započalo proces zrušení společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, která zajišťuje chod krajských nemocnic.

Klatovská nemocnice | Foto: Deník/Rostislav Kutěj

Zdravotnický holding má být zrušený do konce roku. Jednotlivá zdravotnická zařízení by podle politiků měla fungovat samostatně s tím, že některé úkony by pak spadaly pod Klatovskou nemocnici.