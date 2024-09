Tylovo nábřeží v Klatovech, jindy místo, kterým lidé co nejrychleji projdou, protože se tam scházejí lidé holdující popíjení, se proměnilo v sobotu v zábavnou zónu, kde se lidé bavili a užívali si dne. A to vše v rámci akce Zažij Tylák jinak. Ožil nejen on, ale i park u zdravotní školy.

V Klatovech se připojili k celorepublikové akci Zažít město jinak. Tato sousedská slavnost je založena na sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních obyvatel. Akcí Zažij Tylák jinak chtěli pořadatelé ukázat prostor Tylova nábřeží a sousedního parku jinak, než ho obyvatelé vnímají běžně. A to se podařilo. Návštěvníci si užili maňáskové divadlo, koncerty, připraveny byly hry pro děti, malování na obličej, ale také se předvedli hasiči, součástí bylo cvičení, zkamenělá cesta, autorské čtení, potisky, nechyběl obchůdek ADRA, soutěže a vše završila ohňová show. „Sousedský happening se povedl na výbornou. Bylo krásné sledovat davy bavících se dětí v místech, kde normálně polehává nebo pokřikuje pár opilců. Radost mě udělali některé skutečně sousedské spolupráce, jako soutěž o nejlepší bábovku. Organizace byla celkem náročná, velké poděkování patří kolegům z Lávky a všem zapojeným spolkům nebo organizacím,“ pochvaloval si pořadatel Tomáš Nejdl.

Úspěch měla již zmiňovaná soutěž bábovek, které nabídly nejen tradiční chutě. Soutěžních bábovek bylo 13. Nosili je soutěžící již od rána, dokonce i mimoklatovští, jedna bábovka si přijela zasoutěžit až z Chudenic. „Každá byla úplně jiná, ochutnali jsme bezlepkovou verzi, ořechovou, perníkovou, dokonce i tři slané, pro mě hodně zajímavé, jedna na způsob nádivky s klobáskou, jedna z kuřecího masa a zeleniny a jedna pivní z mletého masa, zadělaná mlátem. Účastnili se v drtivé většině starší dámy, ale měli jsme i patnáctiletou účastnici, ba i zástupce z mužské strany,“ popsala Kateřina Ruská z pořadatelského týmu a dodala, jak soutěž vznikla. „Nebylo to vůbec z naší hlavy, ale o soutěž v pečení bábovek si řekly dámy z paneláku naproti naší Lávce.“

A spokojeni nebyli jen pořadatelé, ale i příchozí. „Je zvláštní, že jsem si nikdy nedokázala představit, že by se zde něco takového mohlo dít. Jindy to tady projdu co nejrychleji, protože pohled na ožraly je hrozný. Teď jsme tady a děti se baví. Je to super. Možná by se něco takového mohlo konat častěji, aby se místo stalo příjemnějším. Za mě rozhodně palec nahoru,“ ohodnotila premiéru akce v daném prostředí Denisa Jaklová.

A zda se bude něco takového opakovat, jsme se také zajímali. „Další ročník? Budeme přemýšlet nad občasným využitím, ale musíme najít model dávající smysl ekonomicky i energeticky, protože ta místa nejsou připravena pro takový účel,“ uzavřel Nejdl.