Tehdy jsme psali:

Letošní Prácheňský reprezentační ples v Horažďovicích byl výjimečný hned ze dvou důvodů. Jednak byl jubilejním dvacátým, ale také posledním, který pořádala provozovatelka horažďovického kulturního střediska Libuše Mužíková, která se na něm loučila, jelikož v červnu končí.

Při zahájení děkovala všem, kteří se společně s ní na všech dvaceti plesech podíleli a nezapomněla ani na sponzory. „Je to pro mě nostalgický večer, jsem z toho naměkko. Zažila jsem čtyři vedení města, jelikož první ples jsem dělala ještě s panem starostou Trčkou. Je to pro mě kus života, který jsem zde strávila," řekla Mužíková.

Dle jejích slov byl každý ples něčím jiný. Dělali například taneční vystoupení s účastníky tanečních pro dospělé, k vidění bylo country, své tance ukázal soubor Avanti z Domažlic a letos byl nově step strakonického souboru Rozálie.

S dvacetiletou tradicí plesu končí i Roman Staněk, který na něm vždy míchal nápoje. „Začínal u mě coby jinoch, když ukončil školu. Dělal i barmanskou show. Tak i s ním jsme zavzpomínali a řekl, že když končím já, končí i on. I z pracovních důvodů," poznamenala Mužíková.

Tým spolupracovníků pro ni byl jakousi velkou rodinou. Všichni jí říkali, že vše dělá jako doma v obýváku, jelikož pro ni byl kulturní dům jako druhý domov. A proto má i svá přání: „Myslím si, že jsem tady za ta léta snad něco vybudovala a přála bych si, aby nový provozovatel alespoň v něčem pokračoval. Hlavně v divadelní přehlídce, protože bych byla nerada, aby si město nechalo vzít takovouto tradici.

Horažďovice byly hodnoceny jako Mekka divadla. Snažila jsem se, aby si lidé uvědomili, jak se mají chovat o oblékat do společnosti. Každá akce vyžaduje něco jiného, na každou akci musí přijít člověk jinak oblečený. Alespoň u někoho se mi to snad podařilo, a to mě hřeje na duši. Věřím, že budoucí provozovatel vše vezme za správný konec a dá všemu jiný punc a přijde i s něčím novým."

Na jubilejním plese nechyběly čokoládové fontánky, bohatý raut a novinkou bylo fotografování na památku. Dle návštěvnosti se dalo soudit, že ples stále láká.