Tehdy jsme o události psali:

Michal Votruba, který se výrobě zvonů věnuje dvanáctým rokem, tam se svými spolupracovníky před zraky diváků odlil zvon do hradní kaple, který tam dříve býval.

„Rozhodli jsme se pro odlití zvonu pro hradní kapli, protože v ní chybí. Příběh začal, když jsme si povídali se zvoníkem z pražského hradu. Povídal jsem si s ním o tom, že by zvon v kapli mohl být. Vytáhl z peněženky vizitku na Michala Votrubu. To bylo prvním impulzem. Domluvili jsme se na schůzce, podívali se na prostor, navrhli, jak by zvon mohl vypadat, a dnes už se odlévá," řekl kastelán hradu Lukáš Bojčuk.

Na výrobu zvonu mohli lidé přispívat a zájem o to byl velký. „Přispělo město, obyvatelé Švihovska, ale i lidé z různých míst republiky, kteří se o tomto počinu dozvěděli a chtěli přispět," sdělil Bojčuk.

Pro zvonařského mistra to nebyla v odlévání na veřejnosti premiéra. „Zvon jsme takto odlévali už asi pošesté, tak už jsme věděli, co nás čeká, na co si dát pozor. Hlavní je dát pozor na lidi, na to, abychom dodrželi postup, který je daný, a nakonec mít pevné nervy. Také nic nezapomenout v dílně, protože co zůstane 150 km od Švihova, tak je zapomenuté," uvedl Votruba.

Podle jeho slov byla práce na švihovském zvonu běžná jako na každém jiném. Od začátku bylo dáno, že se bude dělat na nádvoří a podle toho se vše připravovalo, aby vše vydrželo převoz. „Zvon bude mít 37,5 cm v průměru, bude vážit 30 až 32 kg. Má na sobě reliéf Korunovace Panny Marie, je na něm napsáno, jak zvon vznikl, jak se na něj přispívalo, letopočet, nápisy k Panně Marii a že jsem ho ulil na hradě Švihov," popsal zvon Votruba.