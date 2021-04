Můžete tak s námi zavzpomínat, jak to na něm vypadalo například v roce 2015, kdy se kulturní dům doslova otřásal v základech. Na druhý ročník přijely kapely, které dokázaly stovky fanoušků rozvášnit tak, že ani železné zábrany před pódiem nevydržely.

Tehdy jsem o něm psali:

„Letošní ročník je pokračováním prvního, který se konal v dubnu roku 2014, kdy šlo o benefiční akci jako poctu našemu zpěvákovi Tomáši Paimovi, který nečekaně zemřel. Chtěli jsme na něj zavzpomínat s ostatními kapelami, které ho znaly. Akci si užili diváci i kapely, proto jsme přemýšleli, zda budeme dále pokračovat. Shodli jsme se na tom, že do toho půjdeme," řekl za pořadatele Dalibor Dvořák, který je rovněž členem skupiny Trautenberk.

Přípravy podle jeho slov trvaly celý rok. Už to ale dalo mnohem více práce než poprvé. „Nešlo už o hurá akci. Už jsme to pojali jako komerční akci, museli jsme řešit rozpočet. Cílem bylo udržet nízké vstupné, aby přišlo co nejvíce lidí," podotkl Dvořák.

Na letošním Obrfestu se představilo jedenáct kapel, mezi nimiž byli například pražští Hentai Corporation, Imodium, Kurtizány z 25 Avenue, Skywalker, ale i domácí BT ´n´J nebo Strip Dolls. Samozřejmě nechyběla skupina Trautenberk. „Tři měsíce jsme nehráli, abychom se připravili na tuto akci. Zahrajeme tři nové písničky a oblečeme si nové kostýmy, ve kterých pojedeme celé letošní turné. Čeká nás okolo dvaceti koncertů," sdělil Dvořák.

Pro své fanoušky chystají Trautenberci překvapení, kterým bude nová deska, na které začnou pracovat na podzim.

Asi nejvíce lákala skupina Hentai Corporation, jejíž zpěvák před koncertem krátce zavzpomínal na již zmiňovaného Tomáše Paimu. „Festival je věnovaný Obroušovi, který byl esencí úchylného bytí, který byl schopný týden nespat a pít. Byl stále pozitivní, i když po něm šla mafie, tak se smál. To, co se mu stalo, je pro každého asi poučením. Vzpomínám na něj v tom nejhorším, protože jsem se s ním vždy zrušil a pak jsem týden nemohl fungovat. Vždy s ním byly super zážitky, v podstatě klasické rockenrollové věci," řekl Radek Škarohlíd, který přidal i vzpomínku na poslední koncert v Točníku. „Zbořil jsem se tak, že jsem urval mikrofon a celý koncert jsem nebyl ani slyšet. Takže se dnes držím při zemi, abych zazpíval i nějaký song."

Tato skupina se líbila i Vladimíru Čížkovi z Klatov, který se na koncert vydal díky Klatovskému deníku, kde vyhrál vstupenky v soutěži. „Byl jsem nadšený, bylo to super. Organizace byla na jedničku. Na Obrfest jsem vyrazil podruhé, a nemělo to chybu. Líbily se mi skupiny Hentai Corporation, Trautenberk, Kurtizány z 25 Avenue," liboval si Čížek.