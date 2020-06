Tehdy se psalo:

Téměř pět a půl tisíce návštěvníků přišlo během pátku a soboty na letní hudební festival České.hrady.cz , který měl svoji další zastávku na vodním hradě Švihov.

„Doufáme, že jsme se s celou kapelou vyšvihli. Ve Švihově jsme měli letos premiéru, České hrady totiž jedeme poprvé. Jsme moc rádi, že lidé přišli a vzali s sebou dobrou náladu, bylo nám tady mile,“ řekl Deníku po koncertě zpěvák Tomáš Klus.

„Švihovem jsme se kochali, hrad je úžasný. Dokonce jsem si slíbil, že si v srpnu uděláme vlastní hrady.cz a objedeme všechny památky, kde jsme hráli, a celé si je v klidu prohlédneme. Slibujeme, že do Švihova přijedeme také,“ dodal Klus.

Festival i v letošním roce lákal na celou řadu žánrově pestrých vystoupení.

Tomáš Klus, Tatabojs, Jiří Schmitzer, Dilated, Kašpárek v rohlíku, Pipes and pints, Prague conspiracy, Tereza Černochová, Wohnout, Vypsaná fixa a mnohá další.

„Hvězdami festivalu byly letos Divokej Bill, Gipsy.CZ, Support Lesbiens a kapela Kryštof,“ informuje mluvčí festivalu Martina Reková.

„Byl to skvělej koncert, bylo tady úžasné publikum,“ nechal se slyšet zpěvák kapely Support Lesbiens Kryštof Michal.

Davy fanoušků při koncertech skandovaly a zpívaly spolu s účinkujícími největší jejich hity. Nejvíce všechny přivedla do varu ostravská kapela Kryštof, která letošní festival ve Švihově kolem jedné hodiny ráno uzavřela.

„Moc se nám tady líbilo, byl to fakt nářez, jsme nadšeny,“ říkají návštěvnice festivalu Kristýna Regnerová a Andrea Smolová, které si sobotního večerního programu užily.

„Přijely jsme až z Moravy, české.hrady.cz na Švihově jsme si přece nemohly nechat ujít. Byly jsme tu letos už potřetí a jsme spokojeny se službami, dostatkem místa pro parkování, úžasným stanovým městečkem v romantickém prostředí v blízkosti hradu, dostatkem občerstvení a dalšími službami. Opravdu jsme tady spokojené,“ pochvalovaly si další návštěvnice akce Martina Kočárová a Hanka Mašková.

I když obyvatelé Švihova měli nejspíše bezesný víkend, organizátoři i policisté hodnotí akci jako klidnou a bezproblémovou.

„Když hrají kapely dobře, dá se to vydržet, i když bydlíte v blízkosti hradu. Je to jednou za rok. Hůře to ale snášejí starší občané nebo malé děti, když nemohou spát. Větší důraz by ale měli policisté věnovat kontrolám motoristů i dění po zakončení festivalového programu,“ myslí si jeden z obyvatel Švihova, který si však nepřál uvést své jméno.

„Festival proběhl podle plánu, nezaznamenali jsme žádné technické ani jiné problémy,“ informovala za organizátory Klára Mixová.

„Policisté neměli během festivalu mnoho starostí. Jeden z návštěvníků musel být přesto převezen na protialkoholní stanici v Plzni, druhý z návštěvníků byl během spánku v zaparkovaném odemčeném vozidle ve stanovém městečku okraden. Tento muž přišel o oblečení, doklady, platební karty a hotovost ve výši 4100 korun,“ řekla mluvčí Policie ČR Martina Korandová.

Ludvík Pouza