Tehdy jsme psali:

„Vysazení slavnostních lip jsme plánovali delší dobu. Na náměstí máme pamětní lípu, která byla vysazena v roce 1919 místními sokoly, tehdy k prvnímu výročí republiky. Proto jsme se v parku T. G. M. rozhodli zasadit pokračovatele této lípy. Považuji to za důležité i jako odkaz pro budoucí generace,“ uvedl starosta města Petr Mottl.

Další lípu zasadili sušičtí sokolové a také přijeli zástupci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. „Vyzvali jsme a oslovili skoro všechna větší města s tím, zda by měli zájem, aby v jejich městě byl strom se jménem Olgy Havlové. V letošním roce by se dožila 85 let, proto jsme se rozhodli celý tento rok pojmenovat rokem Olgy Havlové. Stromy jsme začali vysazovat proto, že nás k tomu přivedla paní Olga, která před 25 lety vysadila jeden strom v sociálním zařízení a ten je dnes krásný. Když jsme ho spatřili, tak jsme v něm viděli odkaz paní Olgy,“ řekla za nadaci Libuše Bautzová.

Oslavy pokračovaly zahájením výstavy žákovských prací v Prostoru a večer byla na náměstí k vidění světelná projekce na budově Muzea Šumavy k historii i současnosti města.

Vše vyvrcholí 28. října tradiční vzpomínkovou slavností u nově zrestaurovaného památníku T. G. M. „Památník je raritou, protože socha tady byla za každého režimu, jen jí byla přisuzována různá jména. Jednou to byl Zdeněk Nejedlý, pak Karel Klostermann. U příležitosti sta let republiky jsme se rozhodli ji zrestaurovat a stejně tak i pomník padlých,“ dodal starosta.

Chybět nebude tradiční lampiónový průvod a slavnostní ohňostroj. Tentokrát bude součástí v 17.45 hodin vyhlášení republiky z balkónu Sokolovny.