V sobotu se v Klatovech konal tradiční ples města Klatov, který měl bohatý program.

Hudba, zajímavé ceny, plný taneční parket, zábava, smilebox, taneční vystoupení a host večera. To vše bylo součástí tradičního městského plesu v Klatovech.

„Hlavním hostem plesu byla zpěvačka Heidi Janků. Novinkou byl smilebox, kde se mohli lidé vyfotit. Na úvod i během plesu vystoupil folklorní soubor Šumava, který slaví v letošním roce 60. výročí své existence. Na malém sále hrála cimbálová muzika a ochutnat tam lidé mohli různá moravská vína. V kavárně byla diskotéka. Všichni návštěvníci si vylosovali lístek, zhruba dvě třetiny z nich byly výherní. Deset hlavních cen bylo losováno během večera. Šlo o sud piva, kýtu šunky, zájezd, nabíječky na autobaterie a další ceny," sdělil místostarosta Klatov Martin Kříž, který vítal návštěvníky u vstupu a ženám předával karafiát.

„Jsem rád, že se na dnešním plese lidé baví, že jich přišlo poměrně hodně. To, že se zde lidé sešli a stráví tady večer, je hezké. Mně osobně se příjemně tancuje a moc se mi líbil úvodní tanec Česká beseda a děkuji Šumavě, že ho pro nás připravila," doplnil druhý klatovský místostarosta Václav Chroust.

Vystoupením Šumavy na městském plese oslavy výročí souboru nekončí. „V listopadu jsme pokřtili náš kalendář, dnes jsme zahájili oslavy. Dále se budeme připravovat na červencové vystoupení v rámci mezinárodního folklorního festivalu, kdy máme pozváno na jeden večer několik západočeských souborů a s nimi vytváříme speciální program. Vrcholem oslav bude 11. listopad v kulturním domě, kdy se uskuteční celovečerní pořad," prozradila vedoucí souboru Šumava Denisa Valentová.

Heidi Janků Klatovy chválí

K tanci na hlavním sále hrál orchestr Miroslava Novotného z Plzně, který ve 22 hodin vystřídala Heidi Janků. Ta v Klatovech rozhodně nevystupovala poprvé. „Byla jsem zde nespočetněkrát, protože jsem úzce spolupracovala s mažoretkami Bonbon a Honzou a Maruškou Sudovými. Jednu dobu jsem tady byla hodně často. Jezdili jsme na Špičák, do hotelu Horizont, kde jsme měli kamaráda. Tam jsme trávili nejeden prodloužený víkend. Dokonce jsme tam jednou byli i na Vánoce," řekla zpěvačka.

Prozradila, že v současné době už nemoderuje a vrací se ke zpívání. „Skončila jsem v televizi, protože přišel nový ředitel a má jiné schéma pořadů, takže můj byl pozastaven. Díky tomu jsem začala zase pracovat na tom, abych byla zpěvačka na plný úvazek. Obvolávám kamarády, aby mi napsali nějaké písničky. Jednu už mám rozpracovanou a už se brzy bude natáčet," uvedla Janků.

Dodala, že nekoncertuje, protože nemá svoji kapelu. „Více jak dvacet let už jezdím na halfplayback a zpívám na různých akcích. Na dnešní vystoupení se těším, protože na plesech zpívám ráda. Vidím spoustu načančaných lidí, kteří se báječně baví," uvedla Janků, která ale přiznala, že osobně na plesy nechodí ráda. „Nepamatuji se, kdy jsem byla na plese se jen tak bavit. Ani mě to nebaví, neumím se moc bavit. Jsem pak moc kritická na to, co se děje na jevišti," podotkla zpěvačka a na závěr zhodnotila i podobu města. „Klatovy prokoukly, jsou krásně osvětlené a hezké. Sice jsem si je dnes neprošla, ale zase až někdy pojedeme kolem, tak se určitě zastavím a proběhnu je."

Na plese se líbilo nejen zpěvačce, ale také návštěvníkům. „Je to pěkný večer. Orchestr hraje všechny žánry, víno je výborné a těšila jsem se i na Heidi Janků. Zpívá pořád skvěle a stejně dobře i vypadá," řekla Deníku jedna z návštěvnic Alena Krátká.