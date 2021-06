Dokladem toho je i bývalý závodník, kaskadér a nyní motocyklový odborník Josef Šiler alias Pepa Sršeň, jenž v úseku mezi obcemi Soběsuky a Neurazy na Plzeňsku zachránil řidiče, který havaroval se sanitkou a zůstal pod ní zaklíněn. Klatovský rodák byl za pohotovou a obětavou pomoc v Plzni oceněn titulem Gentleman silnic.

Nehoda se stala vloni v srpnu. Bylo čerstvě po dešti a přibližně sto metrů před Šilerem jela dvě auta. Nic nenasvědčovalo tomu, že je něco v nepořádku. Místo velmi dobře znal, protože tam často jezdí na motorce. Věděl, že pravotočivá zatáčka se svodidly je mírně klopená, a při neopatrnosti i nebezpečná. Na jejím konci si u krajnice všiml čerstvých stop od pneumatik, což upoutalo jeho pozornost. Pečlivě proto zkontroloval okolní prostor, zejména pak ve zpětném zrcátku. To se později ukázalo jako zásadní. „Pravidelně lidem při kurzu opakuji, aby měli přehled o tom, co se děje za nimi,“ vysvětlil Šiler. „Sanitka ležela na poli přibližně pět metrů pod úrovní silnice,“ vypráví Josef Šiler, proč nebyla sanitka na první pohled vidět. A ani výstražný trojúhelník nikde nebyl. Dva vozy před ním tak projely místem bez povšimnutí. Postupně mu začalo vše docházet, vrátil se proto přibližně dvě stě metrů na místo nehody. Seběhl k sanitce dolů a uvnitř uviděl zaklíněného řidiče. Ihned telefonem přes aplikaci Záchranka zavolal pomoc. „Měl jsem v minulosti s aplikací skvělou zkušenost, proto to bylo první, co jsem udělal,“ vzpomíná držitel několika zápisů v Guinnessově knize rekordů zejména za jízdu po předním kole motorky. Přes aplikaci automaticky sdílel svoji polohu a operátorka na lince ho precizně naváděla, jak má postupovat.

V havarované sanitce byl kromě zaklíněného řidiče v bezvědomí i pacient, který se nejprve neozýval. Jak vozidlo leželo na boku, nešlo se do něj dostat. U nehody v tu dobu zastavil německý řidič, který kolem také projížděl. Společně otevřeli dveře a pokřikováním se snažili řidiče sanitky probrat. To se po chvíli podařilo, ale stěžoval si na velkou bolest nohou. Při čekání na pomoc se ho snažili udržovat při vědomí. „Integrovaný záchranný systém pracoval dokonale,“ vzpomíná Sršeň s tím, že záchranka i hasiči dorazili přibližně za 12 minut. „Naštěstí i pacient vzadu byl v pořádku,“ vzpomíná. Po chvíli na pomoc přiletěl také vrtulník záchranné služby.

Díky jeho včasné reakci byli oba muži z havarované sanitky včas pod dohledem lékařů. „Zkušenost, a hlavně pohotovost pana Šilera byla základem úspěchu této záchranné akce,“ konstatuje policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Josef Šiler byl za svůj obětavý čin oceněn titulem Gentleman silnic. „Naštěstí osud přihrál mužům v sanitce na pomoc právě Josefa Šilera,“ říká ředitelka projektu Gentleman silnic Ivana Buriánková. „S chladnou hlavou celou situaci vyřešil a ocenění si plným právem zaslouží,“ dodává.

Ocenění předali známému motorkáři v Plzni zástupci projektu a Policie ČR. Jde již o 202. držitele titulu Gentleman silnic v ČR, v Plzeňském kraji je patnáctý. Dosud posledním oceněným byl Václav Popelík z Klatovska, jenž neváhal nasadit vlastní život, aby zachránil dva lidi z auta, které začalo po nárazu do stromu u Ostřetic nedaleko Klatov hořet. Na sousedním Karlovarsku si titul Gentleman silnic zatím odnesli tři lidé, v jižních Čechách jich bylo již 35.