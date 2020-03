Obavu o výdělek mají provozovatelé hospod a barů v Plzni i na Klatovsku. „Provozovatel podniku, který má devadesát procent tržeb po dvacáté hodině, může odpovědět jediné. Bez komentáře. A měsíční výpadek oddělá i silnější hráče,“ okomentoval situaci majitel plzeňského Zach's Pubu Karel Zach ještě před zavedením úplného zákazu.

"Přijde mi zavírání ve 20 hodin zbytečné, protože mnohé restaurace mají otevřeno do deseti do jedenácti, za těch pár hodin už by se to také nic nestalo. Je to ale asi o tom, že mladí lidé chodí do města až později, třeba v devět v deset a jdou na diskotéky. Obávám se, že to bude ještě horší a zavřou nás úplně," řekl provozovatel hotelu a restaurace Beránek v Klatovech Václav Švarc a na jeho slova také došlo, a to hned od sobotního rána. Přiznal, že nařízení způsobí velké finanční ztráty. "Musím platit nájem, zaměstnance, elektřinu a podobně a nyní mi na to budou chybět peníze. Všechny akce, které jsme měli naplánované, jsou zrušené. Stejně tak přijdeme o výdělek z pronájmu pokojů, třeba pro velké sportovní akce, které byly také zrušené. Ztráty budou hodně poznat."

Z velkých finančních ztrát mají obavy i restaurace v menších městech, kde jsou mnohdy jediným místem, kde se lidé mohou sejít. "Jsme malá restaurace, chodí sem hlavně místní lidé, kteří si stěžují. V pátek a v sobotu sem chodí hlavně od těch osmi hodin do půlnoci, takže to bude pro nás těžké, když v osm zavřeme. Bereme rezervace jen na malé akce. Nebude to lehké utáhnout, když musíte platit nájem, zaměstnance a výdělky hodně klesnou," sdělila provozovatelka restaurace U Hradu ve Švihově Jana Kašpárková ještě před zavedením úplného zákazu. Nyní pro ni budou následky ještě dramatičtější, když musí na deset dní zavřít úplně.

NA VESNICI SE MÍŘÍ DO KLUBOVEN

Hlavně na vesnicích se už včera členové spolků domlouvali, že pivo narazí v hasičárnách nebo fotbalových klubovnách. Na soukromé akce do třiceti lidí se totiž zákaz nevztahuje. „Pro jistotu jsem pořídil soudek, kdyby kluci ze sboru měli chuť přijít,“ zmínil Michal Mikuš z kdyňského sboru.

Jenže někde i s takovou snahu narazili. V jedné vesnici na Plzeňsku chystali na sobotu narazit na hřišti sud piva, který zbyl ze zrušeného turnaje. „Starosta nám to ale rozmluvil, nikam tedy nejdeme,“ povzdechl si organizátor akce.