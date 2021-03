Deník na návštěvěZdroj: Deník

„Upřímně bych řekl, že mě tohle zasedání nebavilo, protože se raději dívám lidem do očí a ne přes monitor. Ale rozhodli jsme se pro distanční zasedání kvůli situaci, která je a fungovalo to. Nechtěli jsme chodit nemoci naproti a zvát veřejnost na zasedání do jedné místnosti a i sezení v rouškách je nepohodlné, špatně se mluví, špatně se dýchá,“ uvedl starosta Michal Linhart.

Zasedání uspořádali prostřednictvím aplikace Teams, která je používaná ve většině škol k distanční výuce. Zastupitelé tak seděli doma a dle starosty se vše odehrálo bez problémů a možnost přihlásit se, měla i veřejnost. „Zvuk i obraz byl kvalitní. Pouze jsme vytvořili v aplikaci schůzku, na kterou jsme poslali odkaz členům zastupitelstva a zveřejnili jsme i ho na našich webových stránkách pro občany, aby se mohli přihlásit do diskuze. Toho využili tři obyvatelé,“ sdělil starosta.

Uvažoval o tom, že by aplikaci mohl využívat k projednání určitých věcí, aby se nemusel vždy s dotyčnými lidmi scházet nebo vše vypisovat do mailu a čekat na názory. „Bylo by jednodušší si o tom takto popovídat. Veřejné zasedání se ale budu snažit opět vrátit na veřejné, protože je to lepší varianta, než obrazovka,“ dodal na závěr Linhart.