Místa zastupitelů byla postavena tak, aby měli rozestup, museli mít roušku a veřejnost byla ve vedlejší místnosti, kde mohla jednání sledovat přes televizi.

Během hodinového jednání mimo jiné schválili i pomoc klatovským atletům. „Již v roce 2018 město souhlasilo s tím, že by podpořilo atlety částkou 3,3 miliony korun za předpokladu, že se jim podaří zrealizovat dotační projekt na obnovu zázemí. To se jim letos podařilo, získávají výraznou dotaci přesahující osm milionů korun. Bohužel se cena po výběrovém řízení zvýšila o 800 tisíc korun, než předpokládali. Proto dnes zastupitelé po projednání v radě města souhlasili, že by se město podílelo vyšší částkou, a to čtyři miliony korun, aby mohli atleti areál opravit,“ sdělil místostarosta Klatov Václav Chroust. Zbývající částku 100 tisíc korun uhradí atleti.