Město Klatovy počítá pro rok 2023 s příjmy ve výši 612,5 milionů korun a výdaji 479,4 milionů korun, přebytek tak činí 131,5 milionů korun. „Tento přebytek doplněný o rozpočtové rezervy minulých let pak vytvoří celkový objem zdrojů, jimiž může město disponovat v následujícím období. Víme, že v této chvíli rozpočtová rezerva roku 2022 představuje cca 350 milionů korun Kč,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Finanční zdroje, jimiž město disponuje, použije zejména na investice, provoz města, může je použít i na mimořádné výdaje vzniklé v současné ekonomické a energetické krizi, bude-li to situace roku 2023 vyžadovat. „Investice a ostatní výdaje budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními, a to dle toho, jaké akce budou prioritou,“ poznamenal Chroust.

Důsledky covidové pandemie, války na Ukrajině, prudký nárůst inflace a energetická krize ovlivňují nejen podnikatelskou sféru, domácnosti, ale i veřejný sektor. Města nevyjímaje. „V minulosti jsme zodpovědně hospodařili. Proto máme nyní k dispozici zdroje, která nám, věříme, případné negativní vnější vlivy pomohou zmírnit či eliminovat. K rozpočtu přistupujeme s respektem k zásadě opatrnosti, nenadhodnocujeme příjmy, realisticky projektujeme výdaje,“ dodal místostarosta.

V rozpočtu je například ale počítáno s vyššími investicemi do oprav komunikací, a to 45 miliony korun místo obvyklých 35 milionů korun.

Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2022 bylo také kromě rozpočtu schváleno vodné a stočné. Stejně jako u tepla, kde budou zálohy vyšší o 103,33 % a vyšplhají se na 1416,18 Kč s DPH za GJ, si i u vody sáhnou Klatované hlouběji do kapsy. Vodné a stočné bude v roce 2023 79,46 Kč/ m³ s DPH, v roce 2022 to bylo 68,60 Kč/ m³.