V pátek v podvečer byl slavnostně zahájen 29. mezinárodní folklorní festival a všechny soubory se představily na pódiu. Diváci tak mohli vidět nejprve domácí soubor Šumava a dětský Šumavánek, poté se na náměstí roztančil Lidový taneční soubor Dzēse z Lotyšska, Landjugend Schreez z Německa, Folklorní soubor Vyslúžilci z Kyjova, Dětský folklorní soubor Kyjovánek, Folklorní soubor Krušnohor z Chomutova, Folklorní soubor Chorošek ze Stach a jako poslední svým tancem atmosféru rozproudil Folklorní soubor Limbora. Všichni budou k vidění ještě na galavečeru v sobotu od 20 hodin a také v neděli v průvodu městem, který vyjde v 10.30 hodin od sokolovny.

Ředitelka festivalu promluvila o tom, jak dlouho bude ještě tuto akci pořádat. "Když jsem poprvé řekla ještě třicet, tak sestra zkolabovala. Tak těžko říct, možná tři, možná třicet, uvidíme," řekla s úsměvem na tváři. Návštěvníky přivítal také starosta města Rudolf Salvetr.

V pátek na náměstí začal tradiční jarmark, kde je možné zakoupit velké množství řemeslných výrobků, ale také si pochutnat na různých pochutinách. O víkendu se k jarmarku připojí prodejní stánky i v Plánické ulici.

V sobotu a v neděli můžete zavítat do letního kina, které rozezní heligonkáři, kde se vystřídají Veselé heligonky, Šumaváci, Jiřina a Michal Pagáčovi, Jiří Homolka, Bráchové a bratranci, Toulavá kapela Josefa Janouška a Mrákovští Heligonkáři. V neděli od 12.30 hodin se můžete těšit na Kůrovce a Heligonky Aleše Rusňáka.

O hudbu nebude nouze ani na náměstí, kde kromě folkloru v sobotu od 10 hodin zahraje Skalanka, v neděli od 9 hodin Úhlavanka a od 16 hodin pak pouť vyvrcholí koncertem skupiny The People.

A samozřejmě na Erbenově náměstí nechybí také atrakce, které pojedou rovněž až do neděle, a to v sobotu do půlnoci a v neděli od 10 do 21 hodin. Na děti i dospělé čeká zhruba padesátka atrakcí.

K pouti rovněž patří mše, které se budou konat v arciděkanském kostele. V sobotu po poutní mši svaté, která se koná v 15 hodin, se můžete vydat na průvod městem s obrazem Panny Marie.

Návštěvníci se ale mohou vydat na mnoho výstav – výstavu Klatovských karafiátů, prodejní výstavu chovatelů (pátek 13 – 18 h, so 8 – 14 h), výstavu motocyklů v ZŠ Plánická (so 9 – 19 h, ne 9 – 15 h), prodejní výstava kaktusů (so 9 – 20 h, ne 9 – 16 h) v Plánické ulici. Zavítat na výstavy můžete také do Pavilonu skla, muzea či kostela sv. Vavřince.

Vrcholem poutě, kdy už se zastaví atrakce, město utichne, bude v areálu firmy nedělní autokino. Od 21.30 hodin se můžete těšit na českou komedii od tvůrců filmu Ženy v běhu, a to Sladký život.