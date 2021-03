Zápisy do prvních tříd základní školy i do mateřských škol bude i letos bez návštěv škol. Stanovené jsou i nové termíny pro podání přihlášek.

Zápisy do prvních tříd v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Původně oznámený termín zápisu dětí do klatovských základních škol dne 1. dubna byl zrušen. Zápisy se uskuteční od 6. do 27. dubna bez osobní přítomnosti dětí ve škole. „Zákonní zástupci dítěte mohou doručit vyplněnou přihlášku do školy osobně v úředních hodinách jednotlivých škol, zasláním poštou, datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem. Přílohou přihlášky bude kopie rodného listu dítěte. Elektronický tiskopis přihlášky je k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol, v tištěné podobě pak v ředitelnách základních škol,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice Alena Kunešová.