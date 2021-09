„V zámku máme byty, které jsou pronajímané. Peníze z pronájmu pak investujeme do oprav. Zámecká galerie byla po celé prázdniny otevřená. První měsíc byly k vidění obrazy ze Žichovic s povídáním a v druhém měsíci pan Kovařík vystavoval obrazy z našeho prostředí, které za celý život namaloval," řekl starosta Václav Hlaváč.

Zdroj: DeníkKaždoročně se obec snaží do zámku investovat, a to i za pomocí dotací. "Na zámku jsme opravili omítku, navázali jsme výměnu oken, která skončila v roce 2009, poté byla pauza, a vloni se dodělaly. Na opravy zámku čerpáme každý rok dotace z Plzeňského kraje, minulý rok jsme dostali 200 tisíc korun, letos 150 tisíc na opravy komínů. Snažíme se čerpat každý rok, abychom zámek postupně opravovali," uvedl starosta s tím, že každý rok se na zámku udělají opravy za zhruba půl milionu korun.

V zámku bude také vybudována nabíjecí stanice pro elektrokola.

Do budoucna by chtěl starosta vrátit do zámku školní družinu, kde jsou pro ni velké prostory a ideální je i zámecká zahrada. "Rád bych v dalších letech pokračoval v opravě ohradní zdi," dodal Hlaváč na závěr.

Využívaná a udržovaná je také zámecká zahrada, kde se konají tradiční Žichovické slavnosti, dětský den a další akce.