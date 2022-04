Nová výstava, která odstartovala letošní turistickou sezónu, nese název - Loutková návštěva na zámku Chudenice. „Výstava přibližuje téma loutek, nastíní základní historii loutkářství a přinese spoustu zajímavostí z loutkového světa. Návštěvníci zjistí, jaký je rozdíl mezi marionetou, javajkou, manekýnem, maňáskem nebo co je „muppet“. Poznají, jak loutky vznikají a jak se „vodí“," řekl kastelán chudenického zámku Ludvík Pouza.

Na své si na výstavě přijdou hlavně děti, které okouzlí svět loutek, ale také milovníci pohádkových bytostí, loutkářství, krásné řezbářské a výtvarné práce. „Všechny představené české loutky a rodinná divadla pochází ze sbírek Západočeského muzea v Plzni - Muzea Loutek, které celou výstavu pro nás připravilo. K vidění jsou loutky, rekvizity, včetně oblečků, kulis a loutkářské literatury," pokračoval Pouza.

Mladý filozof uspěl s Kantem

Připraven je i hrací kouteček pro děti, kde si mohou některé loutky vyzkoušet, popřípadě si samy zahrát loutkové divadlo. Mezi unikáty patří loutky z 19. století tzv. plechové tanečnice nebo loutky od klatovského loutkáře Jaroslava „Jáši“ Suchého.

Současně s výstavou loutek uvidíte také výstavu maňásků ze sbírek Jarmily Strakové, k vidění jich je přes 200.

Výstava ale není rozhodně to jediné, co po zimní přestávce v Chudenicích naleznete. Menší obměna se odehrála i v muzeu, kde vznikla expozice staré školy nebo vitríny věnované hasičství, četnictví, ochotnickému divadlu, ale také Adolfu Roubalovi, zakladateli muzea od jehož narození letos uplyne 135 let, či Josefu Rejchovi, hudebnímu skladateli, který se narodil před 270 lety v Chudenicích.