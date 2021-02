Zámek v Bezděkově, který léta chátral, bude opět pýchou obce. Před pěti lety ho zakoupila firma PBS Group a. s. a už jsou vidět první proměny.

Zámek v Bezděkově. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Kompletní proměna zámku bude hotová za několik let, ale park by mohl být dříve. „Rekonstrukce je na několik let, jde o velký objekt. Nyní je hotovo zhruba dvacet procent. Vidět je nová fasáda na jedné straně, ale ani ta ještě není konečná, červená barva by měla být ve finále světlejší. Na zámku je hodně práce, takže jde o běh na dlouhou trať,“ řekl Drahoslav Vrána, který má rekonstrukci zámku za společnost na starost.