Ten letos slaví 300 let a otvírá se veřejnosti.

„Otevřeli jsme zpřístupněnou část přízemí zámku s expozicí týkající se historie panství Mlázovy, posledního majitele před prodejem obci Dušana Zachystala, součástí je i ukázka kamenictví na Mlázovsku a obnovena byla také původní barokní zámecká černá kuchyně,“ popsal majitel zámku František Šperl, podle něhož je kuchyně v takovém stavu, že by se v ní dalo opět vařit. Dozvíte se také, kdo byl nejlepší přítel spisovatele Karla Poláčka, proč chodil místní farář celé léto v teplých bačkorách a kdo z majitelů zámku se věnoval alchymii.

V areálu zámku pracuje se svou rodinou již dvacet let, zakoupili ho v roce 2000. Přímo na zámek se ale zaměřili až v posledních letech, kdy se pustili do jeho rekonstrukce. Připravovat expozici začali v posledním půl roce. „Musím říci, že jsem vděčný, že jsme v těch deseti dvaceti letech různé věci schraňovali. Různě jsme dostali darem sáně za koně, vybavení chalupy, pohledy a podobně. Zachycovali jsme vzpomínky pamětníků. V posledním půlroce jsme tak v podstatě sklízeli ovoce dlouholeté činnosti a dali vše dohromady, především manželka zpracovala historii. Jde ale o práci dalších mnoha lidí, kteří nám pomohli,“ sdělil Šperl.

Plány mají i do budoucna, kdy chtějí především pokračovat v opravě zámku. „Je tady spoustu práce, zámku máme zrekonstruovanou zhruba čtvrtinu. Rádi bychom pokračovali přízemím, čili hlavním vstupem do zámku a jižní části přízemí, kde původně byla místa, kde se bydlelo. Předpokládám, že by to tuto funkci mohlo mít i dál. Mají totiž svou logiku, protože jižní část je slunná a suchá, útulná. Severní část byla chladnější a sloužila jako zázemí pro kuchyni, či přípravnu jídel a podobně,“ nastínil plány majitel.

Expozice na zámku bude během sezony denně od 11 do 18 hodin a na podzim budou upraveny časy, které budou včas zveřejněny.