Otevřeno bude na zámku tentokrát i v pondělí 27. a v úterý 28. září. I to bude k vidění zahrádkářská výstava po celý den. Kromě výpěstků ze zahrádek je připravena i sekce U babičky, kde budete moci obdivovat i různé pokrmy připravované z výpěstků ze zahrádek, a to nejrůznější buchty, povidla, marmelády, kompoty, likéry a pálenky.

"V neděli odpoledne od 13 do 16 hodin výstavu doprovodí tvoření pro děti i dospělé, soutěž o nejlepší štrúdl a koncert dechového orchestru ZŠ Švihov na zámeckém nádvoří od 13 hodin. Zájemci mohou své soutěžní vzorky štrúdlů zaregistrovat do 13 hodin na zámku. Vyhlášení výsledků se plánujeme na nedělní 14. hodinu," uvedla Egermayerová.

V sobotu 25. září doprovodí výstavu od 9 do 16 hodin Den květin a floristiky. "Těšit se můžete na výstavu květin, a to hrnkových, řezaných i suchých svátečních dekorací, ale i výstavu jiřin. Dále se uskuteční amatérská floristická soutěž Chudenická růže, chybět nebudou ukázky předního floristy Zdeňka Kupilíka a módní přehlídka společenských šatů s květinovými doplňky v zámeckých interiérech," prozradila za organizátory Jitka Egermyerová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.