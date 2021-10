„Všude máme dostatečné kapacity, abychom tento rostoucí zájem zvládli. Vyzýváme ale zájemce, aby se k přeočkování třetí dávkou registrovali. Rezervační systém jim nabídne širokou škálu volných termínů a to ve velmi krátké lhůtě od registrace,“ řekl mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška s tím, že očkování bez registrace je určeno primárně pro dosud neočkované.

Podle vedoucí očkovacího centra Domažlické nemocnice Moniky Hubáčkové se během pondělí na třetí dávku zaregistrovalo asi 80 zájemců. „Okamžitě jsme začali v rezervačním systému uvolňovat volná místa, aby si mohli vybrat volný termín. Stejně jako na jaře a v létě budeme očkovat každý pracovní den. Místa budeme uvolňovat průběžně podle zájmu. Kapacity máme dostatečné,“ sdělila. Obdobné je to v Klatovech, Rokycanech, v Plané (Svatá Anna) i ve Stodu, kde se až do konce měsíce bude stále očkovat v kulturním domě. „Zatím očkujeme dle poptávky ve vybrané dny. Pokud ale poptávka stoupne, jsme připraveni provoz opětovně rozšířit,“ uvedla hlavní sestra Stodské nemocnice Pavlína Tůmová.

K přeočkování se může zaregistrovat každý, kdo ukončil první etapu očkování před šesti měsíci. Prozatím se jedná hlavně o osoby nad 70 let, osoby s chronickým onemocněním, zdravotníky, zaměstnance v sociálních službách a v kritické infrastruktuře nebo část pedagogů, tedy lidé, kteří měli oprávnění zahájit očkování v březnu. Do 18. října obdrželo třetí dávku v regionu zhruba 3500 lidí.

Nemocnice Plzeňského kraje budou podobně jako na počátku roku vysílat i mobilní očkovací týmy, které naočkují třetí dávkou zájemce z klientů pobytových sociálních zařízení. „S těmito domovy jsme v kontaktu a budeme domlouvat konkrétní seznamy zájemců a termíny, abychom je mohli naočkovat v nejbližším období,“ řekla hlavní sestra Klatovské nemocnice Vladislava Veselá.

Kromě krajských nemocnic provádí přeočkování také některé ordinace praktických lékařů a další tradiční očkovací místa, jako jsou Nemocnice Sušice, EUC klinika Plzeň nebo FN Plzeň. Plzeňská fakultní nemocnice aplikovala od 30. prosince 2020 přes 97 tisíc dávek, posilovací třetí dávka byla do 19. října aplikována 1 640 zájemcům.

V Plzeňském kraji bylo k 16. říjnu 2021 naočkovaných alespoň jednou dávkou celkem 56,8 procent lidí. Nejvyšší podíl naočkovaných alespoň první dávkou byl zaznamenán u obyvatel starších šedesáti let (82,1 procent), nejnižší údaje naopak u dětí do 16 let (9,0 procent).