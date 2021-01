/FOTO/ V nemocnici v Sušici byl v neděli enormní zájem o testování. Ta totiž jako jediná okamžitě zareagovala, aby pomohla pendlerům z Klatovska s testy na Covid-19, které musí mít nyní každých 48 hodin. Jinak by nemohli v pondělí do práce nebo by je čekala fronta čekání na hranicích.

Nedělní fronta na testování v Sušické nemocnici. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Sušická nemocnice nejprve uvolnila na nedělní dopoledne 80 termínů, které si mohli zájemci o testování rezervovat. Zájem byl ale tak velký, že přistoupili k dalšímu kroku: „Máme pochopení pro mimořádně svízelnou situaci, do které se v pátek dostalo mnoho přeshraničních pracovníků s novým opatřením doložit negativní ATG test. Po poradě s vedením nemocnice jsme uvolnili na nedělní odpoledne dalších 60 volných termínů pro ATG test, aby v pondělí mohli odjet do zaměstnání. Velké poděkování za vstřícnost patří především těm zdravotníkům, kteří i přes náročný předchozí týden změnili narychlo své plány na víkend a nastoupili do práce,“ uvedl primářka oddělení klinické biochemie a hematologie Eva Fedorová.